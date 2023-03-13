جولة مفاجئة لوكيل «صحة كفر الشيخ» بعدد من المؤسسات الصحية في سيدي سالم

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة في بعض المؤسسات الصحية بمركز ومدينة سيدي سالم، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني بالمديرية.

المرور على الإدارة الصحية والمركز الطبي

وبدأت وكيل الوزارة، جولتها، بالمرور علي الإدارة الصحية والمركز الطبي بمكتب الصحة بسيدي سالم، وتابعت خدمات المبادرات الرئاسية مبادرة «السمعيات، والأم والجنين» ومبادرة «المقبلين علي الزواج»، وعقدت اجتماعاً مع مدير الإدارة الصحية وفريق العمل، وتم إزالة السلبيات علي رأس العمل.

كما قامت وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفى سيدي سالم المركزي، وتفقدت من خلالها الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفى والمرور علي الحضّانات، وقسم الاستقبال، والأشعة، ووحدة الكلى، والاطمئنان علي صحة المرضي، والتأكد منهم من عدم وجود عوائق أو تقصير معهم في تقديم الخدمة المقدمة إليهم.

تفقد وحدة معالجة المياه بالمستشفى التابعة لوحدة الكلى

كما تفقدت وكيل الوزارة، وحدة معالجة المياه بالمستشفى التابعه لوحدة الكلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لصحة البيئة.

ووقفت وكيل صحة كفر الشيخ، على بعض السلبيات، وإزالتها علي رأس العمل، كما عقدت أيضاً اجتماعاً مع مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، ونواب المدير، ورؤساء الأقسام، وفريق الجودة، وفريق مكافحة العدوى، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

وفي نهاية الجولة أشادت وكيل الوزارة، بالعمل في المستشفي والإدارة الصحية بسيدي سالم، ومقدمي الخدمات الطبية والصحية بهم.