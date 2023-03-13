ضبط وإعدام 280 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

شن جهاز حماية المستهلك بالأقصر، بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بالأقصر، في إطار جهود الدولة وحرصها على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق.

وقال صلاح زكريا الأمير، من جهاز حماية المستهلك بالأقصر، إن الحملة أسفرت عن ضبط 280 كيلو دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، جرى إعدام 30 كيلو منها، وتحررت محاضر جنح بقسم شرطة الأقصر بضبط 250 كيلو مجهولة المصدر لإحالتها للجهة المختصة.

جاءت الحملة بتكليف من جابر البدري، المشرف على فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالأقصر، وشارك في الحملة الدكتورة ريم عبد العزيز وأسامة أمين وبركسام عادل ومارينا عياد.