«جنايات الأقصر» تستمع لمرافعة النيابة في مقتل شخص على يد شقيقين اليوم

تستمع محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال شمروخ، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، لمرافعة النيابة العامة، في قضية قتل شقيقين لآخر وحرقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد على بنجع الشيخ فضيل بمركز إسنا.

أدوات الجريمة

وتعود تفاصيل القضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021 كلي، إلى قيام كل من «ح. م .ع»، 41 عاما، و«ط. م .ع»، 31 عاما، شقيقان مقيمان بنجع الشيخ فضيل بمركز إسنا جنوب الأقصر، حيث قاما بالاتفاق فيما بينهما على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك أدوات مطرقة وبنزين، وما إن تقابلا مع المجني عليه قام الأول يضرب المجني عليه ضربتين على رأسه مستخدماً المطرقه فسقط المجنى عليه فقام بتوجيه عده ضربات له حتى تأكد من قتله.

إحالة القضية إلى الجنايات

وباستجواب المتهم الأول والثاني أقرا بإرتكابهما للواقعة، حيث ثبت بالمعاينة الصورية محاكاة المتهمين لكيفية أرتكالهما للواقعة، حيث ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية، وعليه قررت النيابة العامة بالأقصر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.