10 مدن ضمن الأكثر دفئا في طقس اليوم.. بينها الأقصر وأسوان

تعاود الأجواء الشتوية للظهور على العديد من مدن ومحافظات مصر اليوم الاثنين وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بعد موجة حارة ضربت مختلف الأنحاء لعدة أيام.

بينما تحافظ مدن ومحافظات مصرية على ارتفاع درجات الحرارة مسجلة الأكثر دفئا اليوم مع شمسا ساطعة، ودرجات حرارة مابين 30 و31 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و12 و16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس اليوم

وتنشر "الوطن" وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خريطة المدن الأكثر دفئا اليوم الإثنين

مدينة أسوان 31 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة أبوسمبل 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة سفاجا 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة مرسى علم 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

طقس الأقصر اليوم

مدينة الأقصر 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

مدينة قنا 30 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى

مدينة سوهاج 30 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى

مدينة شلاتين 30 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى

طقس المدن الدافئة اليوم