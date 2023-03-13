السجن 5 سنوات لمتهم بدهس 5 أشخاص أثناء قيادته تحت تأثير المخدرات في بورسعيد

قضت محكمة بورسعيد الجنائية بحبس متهم 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، لدهسه 5 أشخاص بسيارته، وهو يقود تحت تأثير المخدر ببورسعيد.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية التى تعود أحداثها إلى 8 ديسمبر الماضي، حيث دهس المتهم التهامي عبد العزيز مصطفى، 5 أشخاص، أثناء قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليهم ريهام علي عوض وأحمد محمد البرادعي، ورحمة عماد أحمد عوض، وسعاد محمد علي أبو المعاطي، وبدر علي أبو المعاطي، بسبب السرعة الجنونية وعدم إدراكه.

أقوال الشهود

تبين من شهادة ضابط التحقيق محمد هشام بركات رئيس مباحث قسم شرطة شرق بورسعيد، أن التحريات توصلت إلى أن المتهم حال قيادته للسيارة «د ف ج 9391» تفاجأ بسيارة أخرى فاصطدم بها، وأحدث إصابة المصابين.

تقرير الطب الشرعي

وتبين من تقرير الطبيب الشرعي، إصابة ريهام علي عوض باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد محمد البرعي باشتباه نزيف في المخ وكسر في الفك وكدمات في البطن والحوض، ورحمة عماد أحمد عوض وجود اشتباه كسر في الفك السفلي والعلوي، وسعاد محمد أبو المعاطي وجود اشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، وبدر علي أبو المعاطي باشتباه كسر بالرسغ الأيمن وخلع بمفصل إصبع الإبهام.