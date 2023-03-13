تجديد حبس متهم بحيازة 1.4 مليون لعبة نارية داخل مخزن في الجيزة 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس المتهم بحيازة 40 كرتونة تحتوي على ألعاب نارية، وصلت إلى مليون و400 ألف لعبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، عثر بالمخزن على 40 كرتونة بها كميات كبيرة من الألعاب النارية وصل عددها لمليون و400 ألف وحدة ألعاب نارية، مختلفة في شكلها وحجمها، وأقر المتهم بحيازته للألعاب بقصد الاتجار بها، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، بأن يتم معاقبة كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

مصادرة محل الجريمة

وأضاف المحامي أنّ في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة، «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».