تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» في بدر

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد لسرقة المساكن والعقارات بأسلوب «كسر الباب» في بدر 15 يوما على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن

تعود كواليس الواقعة لوصول إخطارا لقسم شرطة بدر حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة محتويات إحدى الشقق باستخدام أسلوب «كسر الباب».

بالفحص تبين تكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن والعقارات بأستخدام «الأجنة الحديدية» وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بعد أن تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».