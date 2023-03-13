حبس المتهم بتعذيب كلب بـ«كرباج» في الجيزة.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بتعذيب كلب بـ«كرباج» في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل قيام شخص بتعذيب كلب

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية، من سيدتين مقيمتان بالقاهرة، وإحداهما مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، بعد تضررهما من شخص، بتهمة تعذيبه لكلب بـ«كرباج»، وعندما تدخلت إحداهن لإنقاذ الكلب، قام المشكو في حقه بالاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة لإحداث تلفيات في سيارتها الخاصة، وتم ضبط المتهم المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة.

عقوبة المتهم بتعذيب كلب

قال حسن شومان المحامي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 355، «العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض».

السجن المشدد عقوبة المتهم

وأضاف أن المادة رقم 356 من ذات القانون نصت على أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرر كبير».

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

وأوضح المحامي أن القانون نص على «وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين».