مواعيد سحب ملفات معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. تنطلق اليوم

يستعد خريجو كلية الحقوق من جامعتي أسوان وجنوب الوادي من دفعة 2022، اليوم السبت، لتسليم ملف الوظيفة مقابل 800 جنيه، ويتم دفعها بالفيزا في مقر النيابة الإدارية بميدان النجدة في أكتوبر.

مواعيد تسليم ملفات معاون نيابة إدارية 2022

وتفتح النيابة الإدارية، أبوباها اليوم أمام خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 للبدء في استلام ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتي تبدأ بجامعتي أسوان وجنوب الوادي، وتنتهي 28 مارس الجاري بكليات الجامعة البريطانية والشرطة، وجاءت مواعيد التقديم كالتالي:

-السبت 11 مارس جامعتي أسوان وجنوب الوادي.

-الأحد 12 مارس جامعة سوهاج .

-الإثنين 13 مارس جامعتي أسيوط ، أزهر أسيوط .

-الثلاثاء 14 مارس جامعتي المنيا، أزهر المنيا .

-الأربعاء 15 مارس جامعتي بني سويف والفيوم .

-السبت 18 مارس جامعتي المنصورة وبورسعيد .

-الأحد 19 مارس جامعات الزقازيق، المنوفية شيبين الكوم، السادات.

-الإثنين 20 مارس جامعات الإسكندرية ، أزهر اسكندرية، فاروس.

-الثلاثاء 21 مارس جامعتي طنطا ، أزهر تفهنا .

-الأربعاء 22 مارس أزهر طنطا ،أزهر دمنهور .

-السبت 25 مارس جامعتي عين شمس وحلوان.

-الأحد 26 مارس جامعة القاهرة .

-الإثنين 27 مارس جامعتي بنها وأزهر بنها .

-الثلاثاء 28 مارس كلية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والجامعات الأخرى.