محافظ المنوفية يلتقي طفلين بدار أيتام ويقدم لهما هدايا

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بزيارة تفقدية إلى دار الرحمة للأيتام بقرية البتانون بشبين الكوم، للاطمئنان على الطفلين «أمينة وعبدالرحمن»، وذلك عقب إيداعهما بالدار، في استجابة فورية من المحافظ لاستغاثتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ المنوفية يصرف 20 ألف جنيه لدار الرحمة

وقرر محافظ المنوفية صرف 20 ألف جنيه دعما ماليا للدار ومساعدات غذائية وعينية تشمل بطاطين وملابس ولعب لجميع الأطفال لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للطفلين وجميع النزلاء للتأكد من توفير كافة أوجه الخدمات والرعاية الشاملة لهم، موجها بتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية لهم حرصا على مستقبلهم ومراعاة لحقوقهم بهدف إعدادهم وتنشئتهم بطريقة صحيحة لإخراج جيل قادر على خدمة وطنه.

محافظ المنوفية يتفقد الدار لمتابعة جودة الخدمات

فيما تفقد محافظ المنوفية الدار للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة واستمع لشرح تفصيلي من مديرة الدار عن الخدمات التي تقدمها، وأفادت أن الدار تضم 23 طفلا وطفلة من عمر 3 سنوات وحتى 8 سنوات وبها حضانات للأطفال وتقوم على تعديل السلوك وتنمية المهارات والتخاطب وكذا أماكن إعاشة للأطفال، مشيرة إلى أن هناك 6 أطفال من أبناء الدار قد حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة العلوم والتكنولوجيا.

وأشاد المحافظ بمستوى أدائهم ومجهوداتهم المتميزة، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم كونهم واجهة مشرفة للمحافظة.

كما أجرى المحافظ حوارا مع أبناء دار الأيتام عن متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية، مؤكدا حرصه واهتمامه بتقديم الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، مشددا على القائمين بالدار بحسن المعاملة وتلبية كافة احتياجاتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.