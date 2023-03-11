مراسل القاهرة الإخبارية: دول الاتحاد الأوروبي تسعى لعزل موسكو دوليا

قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن العقوبات على موسكو ساهمت في إضعاف قدرة روسيا على تمويل الأزمة، موضحًا أن عقوبات الحزمة العاشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي أوقفت قدرة الرئيس الروسي بوتين على التمويل، مشيرًا إلى أن روسيا تعاني بسبب الحظر من إنتاجها الدفاعي للطائرات والمركبات الحربية.

عطا الله: أمريكا تسعى لمنع موسكو من إيجاد البدائل

وأوضح «عطا الله»، خلال رسالة له على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تعمل على عزل موسكو دوليًا لمنعها من إيجاد البدائل من الصين وإيران، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على محاصرة الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية من خلال ضغطها على الدول المصنّعة للرقائق مثل كوريا الجنوبية واليابان وهولندا.

حظر تصدير الطابعات والرقائق الإلكترونية للصين

وتابع أن هولندا استجابت للولايات المتحدة لحظر تصدير الطابعات والرقائق الإلكترونية للصين بسبب دعمها لروسيا، وذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال إن أمريكا تقدم لأوروبا دعمًا مهمًا في إيجاد بدائل للطاقة الروسية.