محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بإلزام قائدي سيارات الأجرة بالعمل بـ«العداد»

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بتحويل السيارات الأجرة العاملة في نطاق المحافظة، للعمل بالعداد بدلًا الاتفاق العشوائي بين الراكب والسائق.

ونوهت إدارة مرور الاسماعيلية على ملاك السيارات الأجرة في الإسماعيلية، بضرورة البدء في الإجراءات لتركيب العداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما طالبتهم بالتوجه إلى مقر جمعية الوفاء لضباط الشرطة بمقرها داخل قسم شرطة المرافق، بالموقف الجديد، لاتخاذ الإجراءات وتركيب العداد وانهاء إجراءات التعاقد.

نقيب السائقين: العداد حل للخلاف مع المواطنين

وقال محمد جمعة الأمين العام لنقابة السائقين في الإسماعيلية، إنه تم عرض مذكرة تفصيلية من إدارة مرور الاسماعيلية ومدير أمن الإسماعيلية على اللواء شريف بشارة، لاتخاذ خطوات حاسمة في إنهاء النزاع الدائم في تعريفة الركوب، ووضعها الحالي داخل كل حي وخارجه واتخاذ القرار المناسب.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «وافق محافظ الإسماعيلية على تركيب العداد مع إمكانية تركيبه للسيارات بالتقسيط دون تدخل من أطراف خارجية تتحكم في التركيب»، مؤكدًا أن العمل بالعداد هو حل جذري لأزمة تعريفة الركوب والتنقل بالسيارات الأجرة في محافظة الإسماعيلية.