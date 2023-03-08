النيابة تأمر بدفن جثمان طفل قٌتل بالخطأ ببندقية رش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية بدفن جثمان طفل لقى مصرعه جراء إصابته بطلق «رش»، من بندقية ضغط هواء مخصصة للصيد على يد شقيقه.

وكانت جهات التحقيق انتدبت الطبيب الشرعي لفحص جثمان الطفل ومعرفة سبب الوفاة، فتبين إصابته بطلق «رش» في الرقبة نقل على إثرها إلى المستشفى إلاً أنه توفى بعد ساعات من وصوله.

وطلبت جهات التحقيق سرعة إنهاء تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وضبط البندقية المستخدمة لفحصها للتأكد من أنها سبب الوفاة مع تسليم الجثمان إلى ذويه فور انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

خروج طلقة بالخطأ

وقالت أسرة الطفل المتوفى خلال التحقيقات إن البندقية يستخدمها بعض أفراد الأسرة في الصيد، إلا أن الطفلين خلال لعبهما بها خرجت طلقة منها وأصابت رقبة الطفل.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف نقلت الطفل «محمد.ح» 11 سنة مقيم بقرية السويدات بدائرة مركز القصاصين إلى المستشفى إلا أنه وصل في حالة حرجة وتوفى بعد ساعات من محاولات إنقاذه.

محام: البندقية الرش ليست سلاحا ناريا

وقال محمد حسن، محام، إن بنادق الرش الموجودة في مجال الأسلحة بعض محال الصيد لا تصنف ضمن الأسلحة النارية لكونها تعمل بضغط الهواء.

وأضاف المحامي فى تصريحات لـ«الوطن»، إن طلقة الرش صغيرة للغاية وفي الأغلب تسبب إصابات طفيفة إلا أن الطفل لصغر سنه ومكان الاصابة توفي متأثراً بها.

وكشف أن جهات التحقيق ستتحفظ على السلاح المستخدم وطلب تحريات المباحث الجنائية متوقعاً إخلاء سبيل الأب والطفل بعد التأكد من عدم وجود شبهة إهمال في الواقعة.