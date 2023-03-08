«الرعاية الصحية»: مجمع الإسماعيلية الطبي قدم 1.5 مليون خدمة للمواطنين

أكد الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن محافظة الإسماعيلية تشهد خدمات قوية، لافتًا إلى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية هو الأكبر في عدد الأسرة وتقديم الخدمة الطبية منفردة في كل المنشآت الطبية، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

المجمع قدم أكثر من مليون ونصف خدمة صحية للمواطنين

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المجمع قدم أكثر من مليون ونصف خدمة صحية للمواطنين، مؤكدا أن المجمع صرح طبي نفتخر به جميعًا كمصريين.

وأشار «العقاد» إلى أن مجمع الإسماعيلية يقدم خدمات صحية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه يقدم خدمات لملايين المواطنين في الإسماعيلية، بالاضافة لتردد مواطنين من محافظات لم تطبق مشروع التأمين الصحي الشامل، مثل شمال سيناء والشرقية، ويحصلوا على الخدمة الطبية كاملة، مشددًا على أن المجمع يقدم الخدمة للمواطنين بغض النظر عن خضوعهم للتأمين الصحي الشامل من عدمه، وكذلك لأي مواطن موجود على أرض محافظة الإسماعيلية.

مجمع الإسماعيلية الأول من نوعه

ولفت الدكتور محمد العقاد، إلى أن مجمع الإسماعيلية هو الأول من نوعه كمنشأة حكومية طبية، وسيجرى إنشاء مجمع شبيه له، وهو مجمع الأقصر الدولي، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.