عقدت منظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بمشاركة الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «دور وسائل الإعلام في التصدي لدعايات التنظيمات الإرهابية»، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

مسلم: الإرهاب الفكري الإلكتروني انتشر منذ التسعينات

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن الإرهاب الفكري الالكتروني قد انتشر بشكل كبير خلال فترة التسعينات، ومنذ عام 2010 بات يشكل وسيلة لتجنيد ليس الشباب العربي والأفريقي وحده، ولكنه استهدف من ضمن ما استهدف الشباب الأوروبي أيضا.

مسلم: الوعي له أثر عظيم في نفوس الشباب وتنشئتهم بشكل صحيح وقويم

وأضاف «مسلم»، خلال تقرير حمل عنوان «بمشاركة 10 دول.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تناقش خطر الإرهاب الإلكتروني»، ونشره ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوعي الذي تقوم به الأسر المصرية والمدرسة والجامعات والمؤسسات الدينية، له عظيم الأثر في نفوس النشئ وتنشئتهم بشكل صحيح وقويم.

وأوضح أنه يجب استخدام مواقع «السوشيال ميديا»، للرد على مثل تلك التجاوزات التي قوم بها البعض، وليس التسفيه منها أو ترويجها بدون التدقيق والتأكد من مدى صحتها.

علم الدين: يجب على الفرد أن يكون واعيا بشكل نقدي

فيما قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه يجب على الفرد أن يكون واعيا بشكل نقدي، ولا يقوم بأخذ المعلومات بدون تدقيق ونقد وتفكير وتحليل للمعلومات الوارده بها قبل تناقلها.

وأضاف «علم الدين» خلال التقرير، أنه من الضروري على الفرد تحليل ومناقشه كل الأفكار والمعلومات الواردة حيث تعتبر بعضها على أهداف إيدولوجية يسعى البعض إلى تحقيقها عبر نشرها كشائعات في المجتمعات.

الهدهد: يجب الرد على المعلومات بشكل صحيح وببيان للأدلة

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه يجب على الجميع الرد على جميع المعلومات الواردة بشكل صحيح، مع وضع واستبيان الأدلة والمناقشة بشكل حواري صحيح حولها، حيث إن هناك عددا من الأدوار الأساسية التي يقوم البعض بها من شأنها هدم المجتمعات وبثت الشائعات بالداخل.

ووجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشكر للكاتب الصحفي محمود مسلم والدكتور محمود علم الدين، لدورهما في تفنيد خطط جماعات الإرهاب الإعلامية، خلال مشاركة لعدد من الطلاب الوافدين من أكثر من 10 جنسيات، من أفريقيا وآسيا.