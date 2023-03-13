المشدد 10 أعوام لـ3 متهمين بالشروع في قتل عامل بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه «الدائرة الثالثة»، بمحافظة كفر الشيخ، حضوريًا لشخصين وغيابيًا للمتهمة الثالثة، بالسجن المشدد 10 أعوام عما أُسند إليهم بالشروع في قتل عامل بإحدي القري التابعة لمركز دسوق، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

أحداث القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 16940 لستة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2528 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال «م.م.ح.ح.ك»، 50 عامًا، و«ح.م.م»، 39 عامًا، و«ب.ح.ع.ك»، ويقيمون بإحدي القري التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم عما أُسند إليهم.

وتبين من أمر إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه، أنهم في يوم 19 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق، شرعوا في قتل «و.ا.ع.ا»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة «مطواة وعصا».

طعن وضرب المجني عليه

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة عندما شاهدوا المجني عليه وثقته المتهمة الثالثة لينالوا منه، وكال له المدان الأول عدة طعنات، وعاجله الثاني بضربة استقرت بيده فأحدثوا به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب سعيهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه بعد تدارك المجني عليه بالعلاج.

كما وجّه للمتهمين الثلاثة تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء «مطواه وعصا» دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة أو المهنية أو الحرفية.