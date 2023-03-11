السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت المتهم «س.ا.س» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد الشناوي وأحمد سعد.

أحداث القضية منذ عام 2022

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وترويجه على عملائه من المتعاطين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وبمواجهته اعترف بالاتجار في الشابو المخدر وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

السجن المشدد لمتهمين بالسرقة

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم «ع.ج» و«م.ا» و«ض.ا» بالسجن المشدد 6 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة المجني عليه «ا.م» بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح في الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.