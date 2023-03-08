السجن المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم «ع.م.ج»، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 50 ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23996 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حي أول العامرية عندما تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول بضبط المتهم، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

عامل بمحل ملابس يجد لفافة تحوي على مواد مخدرة

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة قسم العامرية شاهدة القوة المتهم «ع.م.ج» عامل بمحل ملابس، تخلى إراديا عن لفافة بلاستيكية شفافة يظهر بداخلها قطع لمخدر الحشيش وأقراص، فالتقطها وبفضها عثر بداخلها على 10 قطع لمخدر الحشيش و60 قرصا مخدرا، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط المتهم صاحب لفافة المواد المخدرة

وأقر المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن القطع المضبوطة لمخدر الحشيش والأقراص لمادة التابنتادول المدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات.