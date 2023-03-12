السجن المشدد لـ6 أشخاص بينهم سيدة بتهمة تشكيل عصابي في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بمعاقبة عدة متهمين، بينهم سيدة و3 أشقاء ووالدهم، إذ كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه في المحافظة، وحكم على 5 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المتهمة السادسة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات،.

أحداث الواقعة وضبط المتهمين

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2022 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة إلى المتهمين الـ6 تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة كاميرات التصوير والأجهزة المحمولة والمواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح بدائرة المركز، وجرى ضبط عدة أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لـ10 سنوات على المتهم الأول للخامس و3 سنوات على المتهمة السادسة.