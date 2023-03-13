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مسلسلات بيومي فؤاد بدراما رمضان 2023.. يشارك في 6 أعمال

كتب:

محمود الرفاعى
06:58 م | الإثنين 13 مارس 2023
بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

يعد الفنان بيومي فؤاد من أكثر الفنانين المشاركين فى دراما رمضان لعام 2023، إذ إن من المقرر مشاركته في السباق الدرامي بـ6 أعمال درامية جديدة.

ويجسد دور شخص يخرج من السجن في مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

أما في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي حيث سيجسد شخصيته المعروفة الدكتور ربيع، الذى سيقدم من خلاله احداث كوميدية مختلفة.

بيومي فؤاد يشارك ضيف شرف مع دنيا سمير غانم في رمضان

سيشارك بيومي فؤاد كضيف شرف في 4 مسلسلات أخرى من بينها «سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، ومع الفنانة روجينا، و«جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي.

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بقلم محمود الرفاعى