مسلسلات بيومي فؤاد بدراما رمضان 2023.. يشارك في 6 أعمال

يعد الفنان بيومي فؤاد من أكثر الفنانين المشاركين فى دراما رمضان لعام 2023، إذ إن من المقرر مشاركته في السباق الدرامي بـ6 أعمال درامية جديدة.

ويجسد دور شخص يخرج من السجن في مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

أما في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي حيث سيجسد شخصيته المعروفة الدكتور ربيع، الذى سيقدم من خلاله احداث كوميدية مختلفة.

بيومي فؤاد يشارك ضيف شرف مع دنيا سمير غانم في رمضان

سيشارك بيومي فؤاد كضيف شرف في 4 مسلسلات أخرى من بينها «سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، ومع الفنانة روجينا، و«جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي.