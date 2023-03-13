نجوم الفن يهنئون مي سليم بعد طرح أغنية «يا بنتي»

حرص عدد من نجوم الفن علي تهنئة الفنانة مي سليم بعد طرح أغنيتها الجديد «يا بنتي»، والتي أطلقتها بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم.

تهنئة نجوم الفن لمي سليم

وجاءت تعليقات نجوم الفن علي أغنية «يا بنتي» لمي سليم والتي طرحتها منذ ساعات كالتالي، كتبت أيتن عامر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «حلوة أوي مبروك يا حلوة»، أما المطرب محمد شاهين قال عبر «إنستجرام» أيضا: «مليون مبروك».

وهنأت المطربة ساندي مي سليم قائلة: «تجنني مبروك»، وقال إدوارد: «أغنية حلوة أوي».

أغنية «يابنتي»

أغنية «يابنتي» تعد التعاون الثاني بين مي سليم والمنتجة آلاء لاشين، وتقول كلمات الأغنية: «عدت الأيام يا بنتي.. والليلادي الكل شافك.. وسط فرحة كبيرة وأنتي.. قاعدة لابسة توب زفافك.. أيوه رايحة لدنيا تانية.. لسه فيها حتبتدي.. بس قلبي حيبقى عندك.. مهما عني تبعدي».