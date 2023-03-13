شعبة الذهب تعلن صناعة سبيكة بـ1000 جنيه عيار 24 بمناسبة عيد الأم

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن عيد الأم موسمًا قويًا لشراء الذهب، لذا المصانع تعمل على إنتاج مشغولات خفيفة للذهب يمكن للأبناء شرائها للأمهات، موضحًا أنه تم إنتاج سبيكة ذهبية عيار 24 بـ1000 جينه، وهي عبارة عن نصف جرام، يمكن شرائها للأمهات أو بمناسبة أعياد الميلاد.

قرار إلغاء رسوم التثمين الخاصة بتصدير الذهب للخارج

وأشاد «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي عزة مصطفى، بقرار إلغاء رسوم التثمين الخاصة بتصدير الذهب للخارج، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على بيع الذهب للخارج وخاصة دول الخليج.

وأشاررئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إلى أن قسمة الرسوم التثمين على الذهب تمثل نحو 1% من قيمة سعره، وبالتالي إلغائها سيساعد على فتح آفاق جديدة للذهب المصري داخل السوق العربي والعالمي، وتم تصدير شحنة ثانية من المشغولات الذهبية للسعودية خلال الفترة الحالية.

يعد الذهب الملاذ الآمن للاستثمار

وتابع: «يعد الذهب الملاذ الآمن للاستثمار، حيث منذ قديم الأزل والذهب يحتفظ بقيمته، ورغم الاضطرابات والتغيرات الاقتصادية يظل الذهب في مأمن»، كما أن عيار 21 بلغ 1900 جنيه للجرام.