سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم الاثنين

قبل أيام قليلة من عيد الأم، يهتم الناس بشراء المعدن الأصفر لإهدائه لأمهاتهم تكريما لها، كما يزداد الحديث عن سعر جرام الذهب عيار 21 قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والذي تكثر فيه حفلات الخطوبة والزفاف.

وفي السطور التالية، نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 و18 وغيره من المعدن الأصفر للراغبين في الشراء أو الإدخار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1.885 جنيها للبيع و1905 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2154 جنيها للبيع و2177 جنيها للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1.975 جنيها للبيع و1.996 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1.616 جنيها للبيع و1.633 جنيها للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1.257 جنيها للبيع، و1.270 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1.077 جنيها للبيع، و1.089 جنيها للشراء.

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 15.080 جنيه للبيع، و15.240 جنيها للشراء.

وسجل سعر الأونصة 66.998 جنيها للبيع، و67.709 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب 2.154.286 جنيه للبيع، و 2.177.143 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 61.29 دولار أمريكي بما يعادل 1.894 جنيه.

- عيار 22 وصل إلى 56.19 دولار أمريكي أي نحو 1.736 جنيه.

- عيار 21 وصل إلى 53.63 دولار أمريكي أي نحو 1.657 جنيه.

- عيار 18 وصل إلى 45.97 دولار أمريكي بما يعادل 1.420 جنيه.

- عيار 14 وصل لسعر 35.75 دولار أمريكي أي نحو 1.105 جنيه.

- عيار 12 وصل لسعر 30.65 دولار أمريكي بما يعادل 946.83 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.98 دولار أمريكي بما يعادل 710.12 جنيه جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1.906 دولار أمريكي أي نحو 58.893 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ429.06 دولار أمريكي أي نحو 13.256 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ61.293 دولار أمريكي أي نحو 1.893.654 جنيها.