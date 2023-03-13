الذهب يعود إلى بريقه عالميا.. والأوقية تكسر حاجز الـ1900 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم، ارتفاعات كبيرة جدا ما جعل الكثير من المحللون والباحثون يقولون إن الذهب قد عاد إلى الحياة من جديد بعد الخسائر التي كان يشهدها، خلال الفترة الماضية.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل عنيف منذ بدء تعاملات، اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية فبراير الماضي خاصة مع تراجع الدولار.

وحقق المعدن الأصفر قوة إضافية في أسعاره بسبب الذعر والخوف الذي خيم على الأسواق والمستثمرين بعدما حدثت الأزمة الحادة التي أصابت القطاع المصرفي الأمريكي خلال الأيام الماضية، وذلك باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا من المخاطر والأزمات.

وزادت الأزمة الحالية في إفلاس عدد من البنوك الأمريكية من اتجاه اكثير من المستثمرين إلى الذهب باعتباره الأكثر أمانا وقدرة على مواجه الأزمات والتغيرات حيث أن قيمته تزيد مع مرور الوقت ولا تقل.

الذهب يعود للحياة ووقعات بزيادة الاقبال عليه

ومن جانبه قال، مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب عاد إلى الحياة مرة أخرى؛ إذ دفعت تدفقات الملاذ الآمن الأسعار إلى ما يقرب من 1900 دولار للأوقية هو ارتفاع كبير للأسعار.

وارتفع الذهب بنسبة 2%، يوم الجمعة الماضية، بعد أن أغلق المنظمون في كاليفورنيا مصرف وادي السيليكون (SVB) الذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما أغلق المنظمون مصرف سيغنتشر ومقره نيويورك أمس.