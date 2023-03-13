سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 13 مارس 2023.. عيار 21 يسجل 1860 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ شهدت استقرارا بالأسواق، إذ سجل جرام عيار 21 نحو 1860 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة 66 ألفا و110 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1850 جنيها للبيع و1860 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2114 جنيها للبيع و2126 جنيها للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1938 جنيها للبيع و1949 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1586 جنيها للبيع و1594 جنيها للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1233 جنيها للبيع، و1240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1057 جنيها للبيع، و1063 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14800 جنيه للبيع، و14880 جنيها للشراء، وسجل سعر الأونصة 65754 جنيها للبيع، و66110 جنيهات للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,114,286 جنيه للبيع، و2,125,714 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 60.29 دولار أمريكي بما يعادل 1863 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 55.09 دولار أمريكي أي نحو 1708 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.59 دولار أمريكي أي نحو 1630 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 45.08 دولار أمريكي بما يعادل 1397 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 35.06 دولار أمريكي أي نحو 1087 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 30.05 دولار أمريكي بما يعادل 931.49 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.54 دولار أمريكي بما يعادل 698.62 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,869 دولار أمريكي أي نحو 57939 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ420.71 دولار أمريكي أي نحو 13041 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,817 دولار أمريكي أي نحو مليون و862 ألفا و987 جنيها.