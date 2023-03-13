وزير البترول: وفرنا 130 مليون دولار في منظومة الطاقة سنويا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال حفل تابع للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الوزارة اتخذت على عاتقها العمل على العديد من الركائز الأساسية لأنشطة إزالة الكربون، وذلك من خلال تحسين نمو الطلب على الطاقة نتيجة لإصلاح دعم الطاقة.

وأضاف أنه جرى تعزيز الإعداد المؤسسي لإدارة كفاءة الطاقة، لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة المهدرة وتقليل انبعاثات الكربون، كما جرى تطوير استراتيجية كفاءة الطاقة بمستوى دولي متخصص.

وأشار إلى أنه جرى تحقيق وفورات سنوية في الطاقة بقيمة 130 مليون دولار من خلال تطبيق تدابير كفاءة الطاقة غير المنخفضة، وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات 1.45 مليار دولار، كما جرى إعداد دليل كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري، وبناء قدرات بشرية في مجال كفاءة الطاقة.