«مياه المنوفية»: رفع درجة الاستعداد القصوى بعد سقوط أمطار اليوم

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد بها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مروري خاصة بمدن المحافظة.

أمطار تضرب محافظة المنوفية

وكشف رئيس شركة مياه في المنوفية، تعرض عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

وكلف رئيس شركة المياه، رؤساء الفروع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الأمطار.

حالة من الطقس السئ تضرب المحافظات

وتسود البلاد حالة من الطقس السيئ في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، مع سقوط أمطار غزيرة في عدة مدن ومحافظات.