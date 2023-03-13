سقوط أمطار متوسطة على محافظة المنوفية «صور»

شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة على جميع المراكز والمدن والقرى، مع وجود ظاهرة البرق والرعد، ونشاط خفيف للرياح في عدد من مدن المحافظة، مع أجواء شتوية واستقرار درجات الحرارة.

أمطار في محافظة المنوفية

وسجلت درجات الحرارة اليوم في محافظة المنوفية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، 28 درجة للعظمى و14 للصغرى، مع إمكانية سقوط أمطار بنسبة 20% في محافظات جنوب الوجة البحري، وتسجل درجة الحرارة غدا في محافظة المنوفية، العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة في جميع الفروع لاحتمالية سقوط أمطار على المحافظة في الساعات المقبلة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية غدا بإمكانية سقوط أمطار بنسبة 60% على محافظات جنوب الدلتا.

تقلبات في الطقس اليوم

وتشهد مصر خلال الساعات والمقبلة حالة من التقلبات الجوية في جميع المحافظات، مع سقوط أمطار غزيرة على محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء، فيما تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على باقي محافظات الجمهورية.