رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية، والذي نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

تهنئة الطلبة الفائزين

وهنأ رئيس جامعة سوهاج الطلاب الفائزين وجميع المشاركين بالمهرجان على ما قدموه من مستوى رياضي متميز، اتسم باللياقة البدنية والأداء المهاري المحترف، مؤكدا استمرار الدعم والرعاية الذي توفره إدارة الجامعة لتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والفعاليات الخارجية، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية، ومقدماََ الشكر لكل القائمين على تنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية بإدارات رعاية الشباب، لما يبذلوه من مجهودات متواصلة على مدار العام.

المهرجان استمر يومين

ومن جهته قال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، إن المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية استمر على مدار يومين بمشاركة 424 طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وقد تضمن عددا متنوعا من الألعاب الرياضية التي تتناسب مع ميول رغبات المشاركين، ومنها ألعاب فردية مثل تنس الطاولة، والعدو 100 متر، وألعاب جماعية مثل خماسي كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة الشاطئية.

وأوضح أنه في بطولة كرة القدم الخماسي (طلبة)، تم تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الأول، وفريق كلية التمريض لحصوله على المركز الثاني، وفريق كلية الطب البشري لفوزه بالمركز الثالث، كما تم تكريم فريق طالبات كلية التربية الرياضية لفوزهم بالمركز الأول، وفريق طالبات المدينة الجامعية لحصولهم على المركز الثاني، وأيضاً فريق كلية الحقوق لحصولهم على المركز الثالث.

تكريم الطلبة الفائزين

كما تم تكريم الطلاب الفائزين في ألعاب القوى 100 متر عدو (طالبات)، حيث فازت بالمركز الأول الطالبة آية صبري بكلية التربية الرياضية، والمركز الثاني الطالبة رحمة أحمد بكلية التكنولوجيا والتعليم، وبالمركز الثالث الطالبة أسماء أحمد بكلية الحقوق، كما حصل الطالب علي حسني بكلية الحقوق على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني الطالب محمد شعراوي بكلية الصيدلة، كما حصل الطالب علي يحيى بكلية الزراعة على المركز الثالث، كما تكريم الفائزين في بطولة تنس الطاولة (طلبة)، حيث فاز بالمركز الأول الطالب مايكل ميشيل بكلية الطب البشري، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد محمود بكلية التكنولوجيا والتعليم، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب عبدالله السيد بكلية التربية الرياضية.

وفي بطولة تنس الطاولة (طالبات)، تم تكريم كلا من الطالبة آية محمود بكلية الآداب لحصولها على المركز الأول، والطالبة إيمان ماهر بكلية التربية لفوزها بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فحصلت عليه الطالبة آية خالد بكلية الصيدلة، لافتاً إلى أنه فى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية (طلبة)، تم تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الأول، وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم لفوزه بالمركز الثاني، وفريق كلية التربية لحصوله على المركز الثالث، وبالنسبة لفرق (الطالبات)، فقد فاز فريق كلية التربية بالمركز الأول، وحصد فريق كلية التربية الرياضية المركز الثاني، كما فاز بالمركز الثالث فريق طالبات المدن الجامعية.

كما تم تكريم الفرق الفائزة في بطولة كرة السلة (طالبات)، فقد فاز فريق كلية الزراعة بالمركز الأول، وفاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حصل عليه فريق كلية التربية، وكذلك تم تكريم الفرق الفائزة فى بطولة السلة (طلبة)، حيث فاز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول، وفاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، كما حصل فريق كلية العلوم على المركز الثالث.