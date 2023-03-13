خالد ميري لـ أحمد الطاهري: كل ملفات النقابة تحديات.. ولا وقت للشعارات

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن كل الملفات التي تواجه نقابة الصحفيين تعد تحديات.

وأضاف ميري، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «النقابة بها ملفات عمرها سنوات طويلة، وإذا اهتممت بملف على حساب آخر سيسبب ذلك أزمة، مينفعش أدي أولوية لملف الخدمات على ملف الحريات، ومينفش أدي أولوية للحفاظ على كرامة الصحفي على أن أنجز له مشروعات عمرها سنوات طويلة في النقابة ولم تنجز».

لا وقت للشعارات

وتابع: «نحتاج العمل في كل الاتجاهات ولا وقت للشعارات، ونحتاج طوال الوقت إلى قنوات تفاوض قوية ومفتوحة مع الدولة، كما أن المطلب الخاص بالأحوال الاقتصادية والأجور هو أكثر ملف يفتحه الصحفيون معي بكل مكان أزوره، ودفعني ذلك إلى التفاوض للوصل إلى زيادة جيدة في البدل، وكذلك الزملاء في المعاشات حصلوا على زيادة جيدة في المعاشات، وهم ليس لهم أصوات ولدينا إحساس بالواجب تجاههم».

مفاوضات صعبة

واستطرد: «يجب أن نساند زملاء المهنة الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة، ونحتاج إن النقابة تقدم دور مهم، النقيب ضياء رشوان توصل إلى آخر زيادة في البدل بلغت 520 جنيها، وكانت المفاوضات مع الحكومة صعبة وأخدت وقتا طويلا وكان عندي إصرار طوال الوقت أن نأخذ مبلغ أكبر وربنا كرمني وجبنا زيادة 600 جنيه وجبنا فلوس لزيادة المعاشات 500 جنيه ليصبح المعاش 3000 جنيه، وكذلك مشروع لدعم مشروع العلاج وهو أولوية ببرنامجي الانتخابي».

وأكد: «اليوم جاءت موافقة الحكومة على أن زيادة البلد والمعاش ستصرف الشهر المقبل في أبريل».