أستاذ علوم سياسية لـ أحمد الطاهري: روسيا عامل استقرار مهم لآسيا الوسطى

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن روسيا عامل استقرار مهم لآسيا الوسطى، ويهمها أن تكون هذه المنطقة مستقرة، وكذلك هناك خلافات بين بعض هذه الدول على الحدود، وحسمها بوتين في القمة الأخيرة وفرض الحدود التي كانت متبعة أيام الاتحاد السوفيتي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «الدول الخمس، أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان، والمعروفون بآسيا الوسطى، ليسوا كتلة واحدة وبينهم خلافات إلى جانب الجزء العرقي والتداخل الشديد، ومن المفترض أن يوظف هذا التداخل العرقي إيجابيا إلا أنه له سلبيات كبيرة جدا».

آسيا الوسطى فقدت الثقة في أمريكا

وتابعت: «المنطقة معرضة لدرجات من عدم الاستقرار وخصوصا مع التدخل الأمريكي، كما أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين كانت محاولة لاستعادة الثقة، ودول آسيا الوسطى فقدت الثقة في الولايات المتحدة».

القواعد الأمريكية

واستطرد: «القواعد العسكرية الأمريكية كانت منتشرة في هذه المنطقة، مثلا كان للولايات المتحدة قاعدتين في هذه المنطقة، هي قاعدة خان أباد التي كانت تؤجرها أوزباكستان والرئيس السابق إسلام كاريموف طرد الأمريكيين بعد احتجاجات عام 2005 واعتبر الأمريكيين مسؤولين عنها، وروسيا استعادت إلى حد كبير نفوذها في هذه المنطقة، وهناك 3 دول تدخل في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو حلف عسكري سياسي، وهي دول لا يمكن أن تصنف محايدة حتى في الأزمة الأوكرانية».