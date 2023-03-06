كاتب صحفي لأحمد الطاهري: الأمريكيون لا يمتلكون ما يقدمونه لأغلب دول العالم

قال الكاتب الصحفي سيد جبيل، إن الأزمة الروسية الأمريكية عندما اندلعت انقسم العالم إلى 3 معسكرات رئيسية؛ هي معسكر صغير نسبيا وتمثل في الدول التي دعمت الأزمة وروسيا بشكل مباشر، مثل بيلاروسيا وكوبا وسوريا، ومعسكر أكبر منه وهو الغرب السياسي، المتمثل في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاؤها في آسيا التي انخرطت في دعم أوكرانيا، وتنفيذ عقوبات على روسيا.

الدول الغنية

وأضاف جبيل، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المعسكر الأكبر الذي تنتمي إليه آسيا الوسطى، وإذا أردنا حساب عدد سكان هذا المعسكر الكبير فيبلغ نحو 7 مليارات إنسان في مقابل دول الغرب الغنية».

المعسكر الثالث

وتابع أن دول المعسكر الثالث شعارها عدم الانخراط في الأزمة الواقعة بين أمريكا وروسيا، وكل منها يرغب في الاستفادة لا أكثر: «الأمريكيون لا يمتلكون ما يستطيعون تقديمه للمعسكر الثالث»، مشيرا إلى أن منطقة آسيا الوسطى وتتكون من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان، كانت العازلة بين الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية وفيها قامت حروب مختلفة، وحاليا هي منطقة بين دول كلها ديناصورات وجميعها قوى نووية مختلفة.