ختام تصفيات مهرجان إبداع للرسم والتصوير الزيتي والنحت بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب في نسخته الرابعة، وذلك في مجالات «التصوير الزيتي، النحت، الرسم، الحفر» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويقام المهرجان ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

مجالات متنوعة ضمن مسابقة إبداع

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان يشمل 13 مجالا متنوعا مثل الشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند، كما يشارك في التصفيات التمهيدية 100شاب وفتاة.

تنمية مواهب الشباب

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الشبابية.

وقام بالتحكيم في التصفيات التمهيدية للرسم والتصوير، أساتذة متخصصين في وهم الدكتور محمد رضوان إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة لمياء كرم، أستاذ النحت بكلية التربية جامعة كفرالشيخ، ورامي ربيع الششتاوي الفنان التشكيلي، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.