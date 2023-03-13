«تعليم كفر الشيخ»: زراعة 1000 شجرة مثمرة في مدارس المحافظة

تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 1000 شجرة مثمرة، ضمن 225 ألف شجرة شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليمها للوحدات المحلية والمديريات المتعددة، وشهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسليم 1000 شجرة للإدارات التعليمية والمديرية لزراعتها بالمدارس بقرى ومدن المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

1000 شجرة مثمرة

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الإدارات التعليمية تسلمت 1000 شجرة مثمرة لزراعتها بالمدارس، وزيادة الرقعة الزراعية بها.

مبادرة 100 مليون شجرة

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، والتي تزيد من المسطحات الخضراء في كل ربوع وقرى محافات مصرومن بينها زراعة أشجار في محافظة كفر الشيخ.