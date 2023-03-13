رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد مشروع «تميز المعلم»

استقبل الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وفد مشروع «تميز المعلم - مصر TEL»، والذي الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس واستشاري مشروع تميز المعلم، والدكتور مجدي بخيت، والمهندس أحمد سالم أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسوزان حامد مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع.

بناء قدرات ومهارات المعلم

وأكد الدكتور عبدالرازق، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال اللقاء أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية منظومة تطوير العملية التعليمية وبناء قدرات ومهارات ومعارف المعلمين لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، لأفتاً إلى أن جامعة كفر الشيخ تعمل دائماً على موائمة برامج إعداد الطلاب مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية في تطوير المنظومة التعليمية.

برنامج تميز المعلم

وأوضح الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس واستشاري مشروع تميز المعلم، أن مشروع مبادرة تميز المعلم TEI هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وينفذه مركز تطوير التعليم EDC، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ50 مليون دولار، وتضم المبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن المشروع بدأ في إبريل الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى أبريل 2027.

بينما زار الوفد كلية التربية العامة، حيث استقبلهم الدكتور رجاء فؤاد غازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالكلية، والدكتور أميرة عبد السلام زايد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء سبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وإقامة شراكات بين الجامعات الأمريكية والمصرية واستحداث برامج للحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا لمعلمي الصفوف الابتدائية بالجامعات المصرية هذا إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتخطيط وإدارة وتطوير إعداد المعلم.