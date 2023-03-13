انطلاق تدريب للمعلمين الجدد في مسابقة الـ30 ألف معلم بالإسكندرية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ورش عمل وتدريب للمعلمين والمعلمات الجدد الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم، تمهيدًا لاستلامهم العمل في المدارس على مستوى محافظة الإسكندرية.

ورش عمل

وتابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، والنائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، ورش عمل تدريب المعلمين الجدد وتنمية قدراتهم من المتخصصين في رياض الأطفال بمجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات المميزة بإدارة شرق، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال.

تنمية قدرات المعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّه جرى التأكيد على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والإستفادة من خبرات المدربين ، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع.

الانضباط والمشاركة

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة وأن لديهم الإستعداد للعمل والنجاح للحفاظ على وظيفتهم الجديدة وكذلك ممارسة العمل الذى انتظروة كثيرا ولن يضيعوا تلك الفرصة التي لا تأتي كثيرا، وأعرب عن شعورهم بالسعادة بوظيفة التدريس التي هي أساس المجتمع وتكوين شخصيات الطلاب فمن تحت أيديهم سيكون الطبيب والمهندس والمحامى والمحاسب ولا بد أن يكونوا على قدر المسؤولية.