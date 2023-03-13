تدريب 201 مرشح للتعاقد ضمن مسابقة 30 ألف معلم في نجع حمادي بقنا

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الاثنين، يرافقه مأمون سيد عضو العلاقات العامة والإعلام، اليوم التدريبي الأول بقاعات التدريب التربوي لعدد 201 مرشح للتعاقد لوظيفتي معلم مساعد فصل، ومعلم مساعد رياض أطفال ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تدريب المعلمين في نجع حمادي

وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن التدريبات تجرى لـ201 من المرشحين لشغل وظيفتي معلم مساعد فصل ومعلم مساعد رياض أطفال بمركز التنمية المهنية التابع لإدارة نجع حمادي التعليمية بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنين، للمرشحين من مراكز نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

الأكاديمية المهنية في قنا

وأوضح «الدردير»، أن التحصيل الجيد للمادة العلمية المقدمة من المدربين المعتمدين الأكاديمية المهنية للمعلم سيسهم بقدر كبير في تأهيل وصقل مهارات المعلمين المرشحين بهدف للتفاعل الجيد مع التلاميذ داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمدارس التي سيجري توزيعهم إليها عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بقنا، قد أعلنت أمس، أن الإدارات التعليمية أعدت وأعلنت قاعات التدريب التربوي الذي بدأ اليوم الاثنين لعدد 976 معلما من المعلمين موزعة على الإدارات التعليمية المعلن عن نجاحهم في مسابقة 30 ألف معلم، والتي أشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة على منع استخدام أو تواجد الهاتف المحمول داخل قاعات التدريب نظراً لخضوع المعلمين إلى اختبار قبلي سيتم توزيعه تحت إشراف مدير عام الإدارة التعليمية ، بالتنسيق مع المدرب المعني بالقاعة.