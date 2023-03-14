أحمد سعد يُحيي حفلا غنائيا بجامعة عين شمس اليوم

يستعد الفنان أحمد سعد، مساء اليوم الثلاثاء، للقاء جمهوره من الطلاب داخل جامعة عين شمس، وذلك في حفل غنائي مميز سيقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

وسيقام حفل الفنان أحمد سعد في كلية تجارة بجامعة عين شمس وسينطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وسيكون الحفل مجانيا لكل طلاب الجامعة كنوع من الترفيه.

أعمال أحمد سعد

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بتقديم تتر مسلسل جعفر العمدة الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، كما أنه سيقدم عددا من الأغاني الخاصة داخل أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومى كساب وزينة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد مؤخرا أغنية بعنوان قادر أكمل والتي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد سعد.