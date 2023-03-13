رئيس تحرير أخبار اليوم لـ«كلام في السياسة»: علينا اختيار وحدة نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، إن نقابة الصحفيين دائما تضم كل الأطياف، وأرجو اختيار نقيب للصحفيين يستطيع التواصل مع الدولة.

وأضاف الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ شهادته مجروحة في الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، لأنه يعرفه منذ 30 عاما.

أشجع خالد ميري طوال 12 عاما

وتابع: «أنا أحد أعضاء حملة خالد ميري، وطوال 12 عاما مضت كنت أشجعه على الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، وهذا بسبب ما لمسته منه طوال عملنا معا في مؤسسة أخبار اليوم من الخدمات التي يقدمها، ولديه سعة صدر ليستمع لكل الناس والأطياف، ولا توجد لديه مشكلات مع أي أحد، ولديه قدرة كبيرة على العطاء، وهذا لا يتوافر في كثيرين».

اختاروا نقيبا يتواصل مع الدولة

وطالب الخياط جميع الصحفيين بالحضور في يوم الانتخابات، باختلاف الآراء، فالنقابة دائما تضم كل الأطياف، وفي النهاية الجميع يختار كما يرى، ولكن علينا أن نختار وحدة نقابة الصحفيين، ونختار النقيب الذي يستطيع أن يتواصل مع الدولة ويقدم الخدمات الحقيقية للزملاء، ولا ننس أنها نقابة خدمات في المقام الأول.