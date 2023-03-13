خالد ميري لـ أحمد الطاهري: مهنة الصحافة تواجه مشكلات حقيقية أعيها جيدا

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه منذ عام 2016 انتخب أمينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب، و«أعي جيدا أن أمامنا مشاكل حقيقية تواجه مهنة الصحافة».

كورونا والأزمة الروسية سبب ارتفاع تكاليف الطباعة

وأضاف ميري، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «لدينا مشاكل حقيقية خصوصا عندما جاءت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وبسببهما ارتفعت تكاليف الصناعة، وارتفع بشكل يهدد صحفا كبيرة، ودوري أن أدافع عن زميلي الصحفي، وأوفر له بيئة العمل المناسبة وأحافظ له على الجورنال الذي يعمل به لأنه الأساس الذي نعمل عليه».

لدي رؤية كاملة لحل المشكلات

وتابع: «لدي رؤية متكاملة لحل المشكلات، وبشكل واضح في عملنا كنقابة ودورنا هو تقديم خدمات حقيقية، وهي في الأساس نقابة رأي تحمي كرامة الصحفي وحريته وتساعده أن يعمل في الشارع ويعمل مع مصادره باحترام وكرامة».