أكرم القصاص لـ أحمد الطاهري: الصحافة الإلكترونية تواجه أزمات كالورقية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن الملفات الخاصة بنقابة الصحفيين كلها مهمة، ولكن هناك ملف يتصل بالمهنة، ويتصل بالحقوق الاجتماعية والصحفية، وهو ملف التشغيل والتدرب والتكونولجيا.

الصحافة الورقية والالكترونية

وأضاف القصاص، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ليس فقط الصحافة الورقية هي من تواجه ولكن الصحافة الإلكترونية تواجه هي الأخرى أزمات، والموبايل أصبح هو الوسيلة الرئيسية والسوشيال مياديا، وهناك جزءا تنافسيا وتحديا حقيقيا، وبعض الأفراد يحققون مشاهدات كبيرة بمحتويات قد نتفق ونختلف عليها، بالإضافة إلى ملف حرية تداول المعلومات التي تفيد الصحفي والمواطن والدولة بتوفير المعلومة في ظل وقت نعاني فيه من شائعات».

المعلومة الصحيحة تكون وعيا سليما

وتابع: «المعلومة الصحيحة هي التي تكون وعي سليم، وإلى جانب ملف الخدمات والبدل والعلاج وهي أمور ضرورية في ظل أزمة، وكذلك ضرورة توسيع دائرة العمل، وإنه يبقى فيه مؤسسات جديدة واستثمارات جديدة في الصحافة لتشجيع الناس ولابد أن تكون هناك قاعدة تسمح بهذه الاستثمارات، وضرورة وجود تدريب واسع للصحافة، وكذلك معهد النقابة يمكن أن يشارك في ذلك».