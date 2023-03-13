رئيس شعبة المصورين بـ«الصحفيين»: نتمنى تحقيق مطالبنا والاكتفاء بكارنيه النقابة

قال الكاتب الصحفي مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إننا نحن شعبة من الشعب النشطة في نقابة الصحفيين التي أسسها أساتذة كبار، وهناك قيمة كبيرة للصورة في الصحافة، والصحافة والصورة هما ذاكرة الأمة التي نعود إليها ونستشهد بها في فترات كثيرة، والصورة مهمة لتأريخ لفترة زمنية محددة.

تحقيق المطالب

وأضاف رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نتمنى من الزملاء أن يحققوا مطالبنا التي تعنينا بشكل كبير كي نقوم بدورنا براحة وسلامة لكل زملائنا، والاكتفاء بكارنيه نقابة الصحفيين وعدم الحصول على تصريح من أجل التصوير والعمل الصحفي، بجانب الاهتمام بالتدريب في التصوير الصحفي».

زيادة عدد المصورين بالمباريات

وتابع رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: «نطالب الاتحادات الرياضية ورابطة الأندية والأجهزة المعنية أن عددنا كمصورين لتغطية المباريات قليل حيث إنه 25 مصورا فقط، وقبل كورونا كنا 70 مصورا والملاعب تستطيع أن تصل لـ200 مصور»، ليرد خالد ميري: «ستزيد خلال الفترة المقبلة».