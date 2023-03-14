9 أسباب تؤدي إلى إفلاس البنوك آخرها «سيلكون فالي»

رصد تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» 9 أسباب تؤدي إلى إفلاس البنوك الأمريكية وهي ما تحققت في أزمة بنك سيليكون فالي الجمعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى فزع كبير في الأسواق العالمية وسط تخوفات من إعادة سيناريو عام 2008 الذي حدثت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى 9 أسباب بارزة نشرها موقع «إم آي سي» وهي:

سوء إدارة القروض:

وتسبب هذا الأمر في حدوث الأزمة العالمية في عام 2008 لإنه البنوك أعطت الأفراد والمؤسسات قروض دون الاستناد إلى وثائق تفيد بإمكانية تسديدها.

مسائل تمويلية:

عندما لا يستطيع البنك تمويل المشاريع الخاصة به أو إقراض الأفراد يتعرض للإفلاس ويتسبب في أزمة كبيرة تنهي على كل سنوات النجاح التي حققها البنك.

عدم المساواة بين الأصول والأعباء:

إذا لم تتساوى أصول البنك مع الأعباء الواقعة على عاتقة البنك يؤدي ذلك إلى الإفلاس خاصة إذا قدم البنك قروض بسعر وارتفعت أسعار الفائدة وأصبح البنك خاسرا هذا الفرق بين القرض والفائدة.

مسائل تنظيمية

إذا أعلنت جهات دولية مقاطعة البنك فإن ذلك يحجم تحركاته المالية ويصبح غير قابل على الإقراض أو الاقتراض وبعدها بوقت قليل يصل إلى حافة الإنهيار.

الأنشطة غير مصرفية

غالبا يمتلك البنك أنشطة غير مصرفية لتغطي أي خلل يحدث في القطاع المصرفي وهذا يكون مثل صناديق الاستثمار العقارية وشركت التمويل ولكن إذا أصبح البنك منخرط في الأنشطة غير المصرفية أكثر من المصرفية فإنه سيتعرض إلى الخسارة عاجلا أم آجلا.

قرارات إدارة المخاطر:

تتخذ البنوك إجراءات وشروط قوية من أجل تقييم المخاطر ولكن هناك بنوك تتساهل وهذا يؤدي إلى إفلاس البنك في النهاية.

قروض غير متناسبة لموظفي البنك:

أدى لجوء بعض البنوك في ثمانينات القرن الماضي إلى إقراض الموظفين فيها بشكل مبالغ فيها من أجل شراء عقارات إلى إنهيار البنوك حينها.

تجاوزات الموظفين:

يعمل بعض الموظفين إلى التجاوز سواء لقربهم من الإدارة أو باستخدام التلاعب وهذا يؤدي إلى انهيار البنك.

التأمين لا يغطي:

يجب أن يكون التأمين في البنك يغطي أموال المودعين ولكن إذا لم يحدث ذلك فسيعلن البنك إفلاسه.