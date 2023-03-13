العثور على جثة موظف داخل مكتبه بأحد البنوك في مصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً من مسؤول أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة السبع عمارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بالعثور على جثة موظف داخل مكتبه بفرع البنك محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بإحدى المستشفيات الخاصة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة لبيان ‘ذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

النيابة تطلب التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالبنك، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ، وطلبت النيابة العامة استدعاء الموظفين بالبنك لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة موظف داخل مكتبه بالبنك محل عمله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «جرجس.إ.ز» في العقد السادس من العمر موظف بالبنك، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.