عضو بمجلس إدارة البورصة لأحمد موسى: إفلاس البنوك الأمريكية بسبب رفع الفائدة

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك أزمة تضرب جميع البورصات العالمية حاليا، موضحة أن سياسة رفع الفائدة أثرت سلبا على البورصات في العالم، كما أن هناك 3 بنوك في أمريكا رئيسية تأثرت سلبا بشكل كبير بسبب سياسة رفع الفائدة، وفي حالة دخول أزمة انهيار الأزمة بالبورصات ستكون تداعيتها خطيرة على كل الدول.

3 بنوك في أمريكا أعلنت إفلاسها بسبب نقص السيولة

وأضافت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن 3 بنوك في أمريكا أعلنت إفلاسها بسبب نقص السيولة، كما أن بنك سيلكون فالي الأمريكي أعلن إفلاسه، بسبب اعتماده على الدعم على الشركات الناشئة في ظل سياسة رفع الفائدة.

الأزمة الاقتصادية العالمية كانت بدايتها في أمريكا

وأوضحت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة المصرية قادرة على تجاوز الأزمة في ظل الانتعاشه الكبيرة التي مرت بها البورصة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية جديدة، «ما يحدث في جلسات البورصة الأخيرة في مصر نتيجة التخوفات العالمية، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت بدايتها في أمريكا وامتدت لكل دول العالم».

وأعلنت رانيا يعقوب، أن المؤسسات الكبرى هي الخاسر الأكبر من الأزمات الاقتصادية، كما أنه جرى إيقاف نحو 40 من أسهم الشركات بالبورصة تجنبا للخسائر التي تضرب البورصة، موضحة أن كلمة الرئيس الأمريكي ليس لها تأثير على تحسن أداء البورصات الأمريكية، ولكن الجميع ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأشادت بقرار طرح أسهم وطني وصافي بالبورصة، سيعود ويعطي ثقة إضافية للمستثمرين، والجميع ينتظر برنامج الأطروحات الحكومية بالبورصة، كما أن هناك توقع لطرح أسهم بنك المصرف المتحدة، والمصرية للاتصالات.

ونوهت بأن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثير على كل أداء البورصات العالمية ومنها المصرية، كما أن القطاع المصرفي يمتاز بالقوة، وإفلاس البنوك الأمريكية لا قلق منها على البورصة في الفترة الحالية.