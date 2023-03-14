محافظ كفر الشيخ يكرم أسر الشهداء وأوائل الجمهورية: أصحاب تاريخ مشرف  

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الاثنين، أسر الشهداء، النقيب أحمد بسيوني أبو الخير، والرائد أحمد ياسر توفيق، والجندي ماهر عطية عبدالمجيد، خلال احتفالية يوم الشهيد التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تكريم الطلبة الأوائل

كما كرم الطالب آدم محمود رمضان، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة، المبتكر الصغير، كما كرم فريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وهم، أسماء سلام السيد، ومحمد وجيه قاسم ، وهيا البيلي عبد الرؤوف، ونور محمد خير، ومحمود خميس لويزو، وعمر محمد محمود.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات.

فقرات فنية وطنية

وتضمنت فقرات الاحتفالية عدد من الفقرات بدء بالقرآن الكريم للطالب أحمد إبراهيم حشيش، وأناشيد وطنية لكورال التربية والتعليم، وعرض رياضي، لطلاب التربية الخاصة، والقاء شعري للطالبة مريم أسامه محمد، بعنوان «أنا الشهيد»، ومشهد تمثيلي لطلاب التربية الخاصة بعنوان «حق الشهيد»، وعرض مسرحي «لآخر نفس»، لفريق إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتكريم أسر الشهداء، وتكريم المتميزين وأوائل الجمهورية.

شهداء تاريخهم مشرف

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية والتي مازالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية، لافتا أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.

وقال: تحية واجبة تقديراً وعرفاناً لذكري شهداءنا الأبرار لبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة، قائلاً لأبنائهم وعائلاتهم إننا لن ننساهم ولن ننساكم، وإن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها، وإننا اليوم نؤكد من وسط هؤلاء الأبطال أن انتمائنا ثابت كثبات الجبال، ودفاعنا عن الوطن لا يلين، ونتمسك بوطننا وترابه لا نفرط فيه.