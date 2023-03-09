«الفن لا ينسى شهداء الوطن».. أعمال درامية وسينمائية عديدة ثمَّنت دور الشهيد

«الفن لا ينسى شهداء الوطن».. مقولة تعبر عن حقيقة عكستها الأعمال الفنية، سواء فى الدراما التليفزيونية أو السينمائية، وذلك بعد تعظيم عدد كبير من المسلسلات والأفلام لدور شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل المحافظة على أرض وتراب مصر.

«الاختيار» تعرض لحياة «منسي»

ومن أبرز الأعمال التى تعرضت للشهيد خلال الأعوام الأخيرة كان الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والذى عُرض فى الموسم الرمضانى 2020، وتعرض لحياة الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء عام 2017.

ومن جانبه، قال أمير كرارة لـ«الوطن» إنه يعتز بتجسيده لشخصية الشهيد منسى، لأنه كان إنساناً صادقاً وحقيقياً، ومقاتلاً من طراز فريد لا يهاب الموت، مضيفاً أنه سمع من أصدقاء الشهيد قصصاً وحكايات عنه تعكس إنسانيته وأصالته وقيمه الإنسانية التى جعلت علاقته بجنوده مبنية على الحب والاحترام.

فيما تعرض الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» لتضحيات رجال الشرطة بعد استشهاد الشهيد محمد مبروك على أيدى الإرهابيين، وهى الشخصية التى جسدها باقتدار الفنان إياد نصار، حيث أكد الأخير لـ«الوطن» أنه تشرف بتجسيده لشخصية مبروك، وسعى لإظهار جوانب إنسانية فى شخصيته، بحسب قوله.

وكان للفنان مصطفى شعبان نصيب من تثمين دور الشهيد المصرى، وذلك بعد تجسيده لشخصية الشهيد عمرو طلبة الذى لعب دوراً كبيراً فى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بعد انتحاله لشخصية مواطن يهودى يُدعى «موسى زكى رافع» فى إسرائيل، والتحق بالجيش الإسرائيلى بتخطيط مسبق مع المخابرات المصرية التى أرسلته إلى تل أبيب بعد عامين من النكسة، وهناك تمكن من أن يكون عميلاً سرياً بين صفوف العدو، ولكنه استشهد يوم عبور الجيش المصرى لقناة السويس.

«الطريق إلى إيلات» رصد واقعة استشهاد أحد مفجري ميناء إيلات

وسلط فيلم «الطريق إلى إيلات» للمخرجة إنعام محمد على الضوء على واقعة استشهاد أحد أبطال تفجير ميناء «إيلات»، وجسد دوره فى الفيلم الفنان عبدالله محمود، وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم عزت العلايلى، نبيل الحلفاوى، مادلين طبر، محمد سعد، علاء مرسى، صلاح ذو الفقار، ناصر سيف، طارق النهرى، محمد عبدالجواد، محمود الدفراوى وكوكبة من النجوم.

أما فيلم «يوم الكرامة» فتعرض لواقعة استشهاد النقيب بحرى عونى جرجس عازر، وجسد دوره الفنان محمد رياض، الذى اصطدم اللنش الذى كان يقله أثناء مروره الدورى فى سواحل بورسعيد بالمدمرة إيلات فاستشهد، وقام رجائى حتاتة بهجوم انتحارى على المدمرة رغم إصابة اللنش ليستشهد هو الآخر.

«الوصية» تبرز بطولات القوات المسلحة

وكان للمسرح نصيب من تعظيم دور الشهداء، ومنها مسرحية «الوصية» التى عرضت على خشبة المسرح القومى، تتناول قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، الذى استشهد بمدينة رفح عام 2015.

مسرحية «الوصية» التى تحكى بطولة أحد الشهداء، شارك فى تجسيدها عدد من النجوم أبرزهم سميرة عبدالعزيز، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، ميدو عادل، سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

وضمن أحداث مسلسل «العائلة» للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، وبطولة الراحل محمود مرسى، فقد تعرض لشخصية كامل سويلم الذى فقد نجله «أحمد»، الذى أصبح شهيداً خلال تأدية واجبه أثناء فترة الحرب، الأمر الذى غيّر مجرى حياة الأسرة، وشارك فى البطولة كل من ناصر سيف، محمد رياض، خيرية أحمد، ليلى علوى، للكاتب وحيد حامد، إخراج إسماعيل عبدالحافظ.