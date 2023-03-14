توقعات بسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية منها بورسعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية منها بورسعيد كما تنشط الرياح لتزيد عن 20 كيلومتر في الساعة وترتفع الرطوبة إلى 84% كما سينخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وخاصة في الصباح الباكر والليل وحذر خبر الأرصاد من تخفيف الملابس وطالب بالنزول للضرورة

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي استعدادات الشركة وإعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الفاكيوم والنافوري وتدخل السريع والمدمجة في محافظات القناة لمواجهة الأمطار الغزيرة اليوم، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وأكد أنه في حالة سقوط الأمطار الغزيرة سيتم التعامل معها فوري وسحب مياه الأمطار من الشوارع في مختلف محافظات القناة، موضحا أن الشركة لها خط عندة محاور تعتمد عليها منذ استقبال موسم الشتاء، كما يتم تطهير بلاعات الصرف الصحي والأمطار وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى.

إغلاق ميناء الصيد اليوم

وقال مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري إنه من المتوقع اليوم إغلاق ميناء الصيد البحري لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 5 أمتار مما يشكل خطورة على الصيادين في حالة الخروج إلى الغاطس موضحا أن غرفة العمليات بميناء الصيد البحري تتابع تقلبات الطقس على مدار الساعة وفي حالة تقلبات الطقس يتم إغلاق الميناء وعدم فتحه إلا بعد إنتهاء النوة التي تمر بالبلاد كما حذر صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطوره عليهم.