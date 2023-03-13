«التنمية المحلية»: استمرار رفع الطوارئ لمواجهة الأمطار في بعض المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني في الشوارع للتدخل السريع في حالة وقوع أي أحداث طارئة، وذلك وفق لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

متابعة حالة الطقس لمواجهة الأمطار

وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى تعرض بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما سقطت أمطار رعدية متفاوتة الشدة أيضا على مدن أبوصوير والقنطرة غرب والمستقبل بمحافظة الإسماعيلية، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن محافظتي المنوفية والشرقية، كما سقطت أمطار خفيفة على مدينتي المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعض مدن محافظة دمياط، ومدن براني والسلوم وغرب مركز ومدينة مرسى مطروح، وقد تعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من خلال المعدات التابعة لها بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا يوجد اعاقات أمام الحركة المرورية.

رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات بالوزارة والمحافظات

كما وجّه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.