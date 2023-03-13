محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار في بنها.. ويؤكد انتظام الدراسة غدا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء اليوم الاثنين بمدينة بنها، وذلك للتأكد من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها.

رفع تراكمات مياه الأمطار بالقليوبية

وخلال الجولة، أكد المحافظ انتظام الدراسة غدا، حيث اطمأن على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه ومن أنفاق مدينه بنها، حيث تفقد نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنهاـ بالإضافة لأماكن تمركز المياه بشارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة آخر الفلل وأمام نادي بنها الرياضي.

أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية القليوبية

ووجه «الهجان» بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة مع انتظام الدراسة بالمدارس غدا، حيث تم الدفع بـ30 سيارة، وذلك بالاستعانة بسيارات من وحدات مياه شبرا وطوخ وكفر شكر، بالإضافة لسيارات الطوارئ بشركه المياه بمدينة بنها، لرفع تجمعات مياه الأمطار، خاصة في الأنفاق وأماكن تمركز المياه.

وشدد «الهجان» على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الأمطار ورفع أي أتربة أو مخلفات على جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

يذكر أن محافظ القليوبية وجه برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، كما نسق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بعدد من السيارات لرفع تراكمات المياه على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.